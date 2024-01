Così gli Houthi fanno sponda alla narrazione di Mosca e Pechino

Leggi su formiche

(Di venerdì 19 gennaio 2024) In un’intervista pubblicata venerdì drussa Izvestia, l’alto funzionario politico e portavoce degliMohammed al-Bukhaiti ha promesso che il gruppo armato yemenita che sta destabilizzando le rotte dell’Indo Mediterraneo permetterà il passaggio sicuro per le navi russe e cinesi attraverso il Mar Rosso. Al-Bukhaiti ha insistito sul fatto che le acque intorno allo Yemen, che alcune compagnie di navigazione stanno evitando a causa delle aggressioni in corso, sono sicure a patto che le navi non siano legate a determinati Paesi, in particolare a Israele (ma anche ai suoi alleati occidentali). Gli, che ricevono sostegno militare dall’Iran, dichiarano di aver avviato la campagna di attacchi in solidarietà con i palestinesi di Gaza. Dal 19 novembre sono state trenta le azioni offensive contro cargo di vario genere. Molti degli ...