Così Christopher Hitchens può salvare la sinistra

(Di venerdì 19 gennaio 2024) “puòla– Come difendere senza paura la libertà dal fascino per i dittatori e dalla tentazione dell’autocensura” di Matt Johnson (456 pagine, 22 euro) sarà in libreria dal 26 gennaio, ma è già acquistabile qui, su Linkiesta Store. Pubblichiamo, di seguito, un estratto del libro: In Consigli a un giovane ribelle,notava che, diversamente dal genocidio armeno e da quelli compiuti dai nazisti, che erano stati commessi con la “copertura” «?di una guerra più ampia, il tentativo di annientare i musulmani di Bosnia si è sviluppato in piena luce ed è stato impresso su pellicola. È stato la causa della guerra e non una sua vigliacca conseguenza?». Il fatto che il massacro in Bosnia si fosse svolto sotto gli occhi del resto del mondo fu un ulteriore elemento che lo rese una sfida frontale ...