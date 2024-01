Cos’è il modest dressing e perché sarà il trend moda più forte del 2024

Leggi su amica

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Instagram ha rilasciato ilTalk del, un report sulle tendenze che guideranno la cultura globale di quest’anno per la Gen Z. I social media, nell’ultimo periodo più che mai, hanno influenzato e guidato la cultura globale rendendo estetiche passeggere come il barbie core dei veri e propri fenomeni di costume. Cosa aspettarsi dal? Secondo i datiall’insegna del. Dalla bellezza allapassando per social media, incontri, amicizie e molto altro: quello di cui si parla è unche spopolerà su più fronti. Di cosa si tratta? Come ci si vestirà nei prossimi mesi? Un analisi dettagliata del vestirsi ...