Cos’è il Cyber Egg di Davide Scabin visto a MasterChef Italia 13

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 19 gennaio 2024)da fuori sembra quasi un cibo alieno, ma ilegg, protagonista della serata di ieri a13 è una vera prelibatezza. Creato da chefnel 1998, l’uovo cibernetico è un fagottino trasparente che contiene caviale Asietra, scalogno, tuorlo crudo, pepe e vodka. Tutto avvolto in pellicola da cucina e tenuto insieme da un filo di nylon dal diametro millimetrico. Non è certo una ricetta che si cucina di ritorno da una dura giornata di lavoro, ma la preparazione può essere un cimento anche per le e gli chef casalinghi (dotatevi di pazienza, però). Il segreto sta nello stendere la pellicola in foglio doppio, incamerando aria (servirà in fase di chiusura). Sembra una cosa facile, ma non è così immediata. Al centro vanno messi 15 grammi di caviale, lo ...