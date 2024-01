Cosa ci hanno detto le nove partite di Ja Morant

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il 4 gennaio sono stati pubblicati i voti più attesi per la competizione meno attesa della stagione NBA 2023-24. I primi risultati parziali delle preferenze raccolte dal pubblico di tutto il mondo per i titolari all’All-Star Game di Indianapolisoriginato le consuete reazioni, ignorando che attorno alla partecipazione a una partita che nessuno vorrebbe realmente giocare — ma che tutti vorrebbero vantare nel CV a carriera conclusa — ruotano bonus milionari in sede di estensioni o negoziazioni contrattuali. Quanto è giusto, quindi, indicare un giocatore come più meritevole di altri solo per lo status pregresso e non per quello che sta facendo vedere sul campo da inizio stagione? Perché Damian Lillard è la seconda guardia più votata della Eastern Conference quando la somma dei voti per Tyrese Maxey e Jalen Brunson non raggiunge quelli dati a Dame? Che senso ha una ...