Cosa c' è dietro a quel bacio | tam-tam impazzito a Sanremo | cosa si muove dietro la kermesse

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Con 100 baudi si può acquistare uno squadrone tutto al maschile composto da Mahmood, Dargen, Ghali, Sangiovanni e Santi Francesi. Oppure si può puntare forte sulle donne, a partire dalla “veterana” Emma fino all'esordiente Angelina Mango, passando per Loredana Bertè, Rose Villain e Big Mama. Per chi non conosce il Fantanulla di quanto scritto sopra ha senso, quindi è il caso andare con ordine: si tratta di un gioco creato in un bar delle Marche nel 2020, da un gruppo di musicisti fanatici del Festival. Quest'anno è giunto alla quinta edizione ed è diventato unaseria: non ai livelli del Fantacalcio, che è ormai alla stregua di un culto religioso portato avanti con assoluta devozione da milioni di fedeli, ma è comunque un fenomeno da non sottovalutare. Anzi si può dire che il Fantaè agli antipodi ...