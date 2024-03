Corso di UX Writing | per diventare copywriter digitale

Leggi tutta la notizia su posizioniaperte

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L’UXè una nuova disciplina nel campo del UX Design, che si occupa principalmente di piccoli testi presenti in un prodotto, contribuendo a migliorare l’efficacia comunicativa e, in generale, la User Experience, ovvero l’esperienza dell’utente. Anche se il nome potrebbe trarti in inganno e ricordare in qualche modo il Copy, stiamo parlando di due compiti differenti, in quanto nel primo caso lo scopo è quello di sviluppare un prodotto, lavorando a stretto contatto con il reparto design del brand. Ciò non toglie che, come, potresti comunque ricevere una preparazione eccellente in questo campo, ampliando il tuo bagaglio di servizi. Come? Seguendo ildi UXofferto daUX.it, uno dei migliori in tutta Italia. UX ...