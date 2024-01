Corso di UI e Visual Design Online

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ilè una branca del Disegno Industriale che si occupa di progettare interfacce visive che siano in grado di comunicare messaggi efficaci all’utente e che riescano a tradurre con un linguaggio multimediale la brand identity di un’azienda. Per poter progettare un prodotto digitale che faccia buon uso di tutte le nozioni appartenenti a questa disciplina, è chiaro che bisogna avere un buon occhio scrutatore, capace di cogliere ciò che potrebbe far piacere al pubblico e tradurlo in una forma visiva coinvolgente. Sei interessato a conoscere tutto di questo campo e migliorare le tue competenze in ambito informatico? Segui ildi UI ediUX.it, 100%e in grado di farti diventare in poco tempo un esperto del settore! UI e ...