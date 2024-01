Corso di Figma Online | impara a progettare

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Una delle ultime frontiere nel campo del Web Design è rappresentata da, un tool virtuale che si propone come diretto successore di Sketch ed è sempre più apprezzato da tutti coloro che si occupano di UI e UX Design. Per chi è esperto nel settore ad oggi risulta quasi impensabile non adoperarlo, considerato che è accessibile su più piattaforme, ha un sistema di collaborazione in tempo reale che riduce le tempistiche di correzione e anche il margine di errore nella progettazione, ha un’interfaccia pratica e intuitiva per chi ha già un’infarinatura di software simili. Poter vantare delle conoscenze approfondite e certificate in materia potrebbe aiutarti a guadagnare punti nella ricerca di un lavoro; per questa ragione ti consigliamo ildiofferto daUX.it, uno dei ...