Corsa di Miguel 2024 | oltre 10 000 gli iscritti | il 21 gennaio tutta Roma di corsa

(Di venerdì 19 gennaio 2024)– Sarà un’edizione record delladiquella che andrà in scena domenica con il tradizionale percorso con arrivo allo stadio Olimpico. Gli organizzatori del Club Atletico Centrale sono stati costretti a fare i conti con una vera e propria alluvione di richieste per la 25^ edizione della gara che si svolgerà domenica 21. Un sold out fatto di 5088 partecipanti alla prova competitiva sui 10 km, 2097 sulla stessa distanza ma in versione non competitiva e circa 3000 al via della Strantirazzismo sul tracciato ridotto dei 3 chilometri. Insomma, 10.000 podisti che ricorderanno la figura diBenancio Sanchez, maratoneta poeta desaparecido dal 1978, una delle 30.000 vittime dell’ultima dittatura militare argentina. Tante le iniziative in una mattinata che sarà ...

Non assegnato il numero 1 per ricordare tutte le vittime dei femminicidi ROMA - Sarà un'edizione record delladiquella che andrà in scena domenica con il tradizionale percorso con arrivo allo stadio Olimpico. Gli organizzatori del Club Atletico Centrale sono stati costretti a fare i conti con ...Proprio per ricordare tutte le vittime gli organizzatori hanno deciso di non assegnare quest'anno il numero 1. Il numero 2 sarà invece di Giorgio Calcaterra, centochilometrista bandiera della Roma che ...