Corea del Nord | “Effettuato test del sistema di armi nucleari sottomarine”

LG Chem ed Enilive hanno firmato l' accordo di joint venture che rappresenta un ulteriore passo verso la decisione finale di investimento per il progetto di una nuova bioraffineria inSud. L'accordo è stato firmato a Roma dall'amministratore delegato di Eni , Claudio Descalzi, e dall'amministratore delegato di LG Chem, Shin Hak - cheol. Lo scorso settembre, Enilive (...Un raro filmato diffuso dal South and North Development (Sand), un istituto di ricerca che lavora con i disertoriNord, mostra i momentiprocesso di due adolescenti condananti a 12 anni di lavori forzati per aver visto delle puntate di K - drama. Il filmato risalirebbe al 2022, gli studenti si ...Seul: da Corea del Nord missile balistico non identificato Solo pochi giorni fa la Corea del Nord aveva lanciato un “missile balistico non identificato”: lo ha reso noto l’esercito sudcoreano. “La ...LG Chem ed Enilive annunciano la firma dell’accordo di joint venture che rappresenta un ulteriore passo verso la decisione finale di investimento per il progetto di una nuova bioraffineria in Corea ...