Corea del Nord | “Effettuato test del sistema di armi nucleari sottomarine”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) In risposta alle esercitazioni di Stati Uniti,del Sud e Giappone Ladelha reso noto di averundel suo “di” in risposta alle esercitazioni di Stati Uniti,del Sud e Giappone questa settimana. Ildei droni sottomarini presumibilmente dotati di

LG Chem ed Enilive hanno firmato l' accordo di joint venture che rappresenta un ulteriore passo verso la decisione finale di investimento per il progetto di una nuova bioraffineria inSud. L'accordo è stato firmato a Roma dall'amministratore delegato di Eni , Claudio Descalzi, e dall'amministratore delegato di LG Chem, Shin Hak - cheol. Lo scorso settembre, Enilive (...LaNord ha reso noto di aver effettuato un testsuo "sistema di armi nucleari sottomarine" in risposta alle esercitazioni di Stati Uniti,Sud e Giappone questa settimana. Il test ...Seul: da Corea del Nord missile balistico non identificato Solo pochi giorni fa la Corea del Nord aveva lanciato un “missile balistico non identificato”: lo ha reso noto l’esercito sudcoreano. “La ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 gen - LG Chem ed Enilive hanno firmato l’accordo di joint venture che rappresenta un ulteriore passo verso la decisione finale di investimento per il progetto ...