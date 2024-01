Coppa del Re | Atletico Madrid - Real Madrid | il super gol di Griezmann

Jude Bellingham mostra tutta la sensibilità del suo piede destro in questo assist per il gol di Joselu che è valso il 2 - 2 del suo Real Madrid sul ... ()

Guarda gli highlights della vittoria dell'FC Barcelona per 3 - 1 contro l'Unionistas negli ottavi di finale della CopaRey, dove la squadra di Xavi ha subito un gol iniziale ma si è ripresa con i gol di Ferran, Kounde e ......Bellingham mostra tutta la sensibilitàsuo piede destro in questo assist per il gol di Joselu che è valso il 2 - 2suo Real Madrid sul campo dell'Atletico nell'ottavo di finale di...Programma confermato a Kitzbuehel, nonostante la nevicata della notte, per la sesta discesa di Coppa del Mondo, la prima delle due nel tempio tirolese: "Domme" col numero 7, il pettorale rosso partirà ...Il club biancoceleste chiude un'importante operazione di mercato in uscita. Tutti i retroscena e i dettagli del trasferimento.