Coppa del Mondo di Sci Alpino | Schieder è secondo sul podio | “Un lavoro eccezionale”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) E’ stata una giornata dal sapore tricolore indel. In discesa libera maschile, sulla mitica pista bianca in Austria, della Streif, Floriansi è esaltato e si è piazzato. L’atleta dei Carabinieri ha ripetuto l’risultato del 2023. Sono stati solo 5 i centesimi che hanno separato l’Azzurro dal primo posto: “Non ho fatto grossi errori, sapevo che Odermatt era in testa e a qual punto era necessario attaccare a tutta. Quando mi sono visto davanti, pensavo di avercela fatta ma Sarrazin è stato ancora più veloce. Ma domani abbiamo un’altra chance: attaccherò a tutta per provare a fare meglio. Devo dire che gli skiman hanno fatto un: le condizioni sono sempre cambiate nelle due prove e oggi, con un grip ancora ...

...Guiebre (convocato ind'Africa), e Shady Oukhadda (distrazione al semitendinoso destro). Nella gara valida per la 21giornata, allo stadio Renzo Barbera di Palermo, sono 210 i biglietti...Valencia - Athletic Bilbao è una gara valida per la ventunesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni e pronostici Sì, laRe è sempre unanazionale quindi non tutti ci pensano con quella voglia che serve per cercare di arrivare in fondo. Ma questo si è in gioco nessuno vuole perdere e la sconfitta interna ...Sconfitta pesante da parte del Camerun di Zambo Anguissa che ora rischia l'eliminazione dalla Coppa d'Africa. Frank Zambo Anguissa in campo per la Coppa d'Africa. Il centrocampista del Napoli di scena ...Il Senegal ha battuto il Camerun 3-1 in una gara valida per la seconda giornata del gruppo C di Coppa d'Africa. Senegal in vantaggio con Sarr al 16', ...