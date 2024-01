Coppa d’Asia 2024 | l’Iraq sorprende il Giappone | successi per Indonesia e Iran

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Prosegue la fase a gironi dellae non mancano le sorprese. Ilè stato infatti sconfitto dal, una cui vittoria veniva pagata dai bookmakers 10 volte la posta. Decisiva una doppietta di Hussein nel primo tempo; tardiva la reazione dei nipponici, che hanno trovato la via del gol con Endo solo al 93?.non solo ottiene tre punti preziosi ma ipoteca anche il primo posto. Ilcontenderà invece la qualificazione all’ultimo turno all’, vittoriosa di misura sul Vietnam grazie ad un rigore di Mangkualam. Nell’ultimo incontro di giornata, invece, l’ha sconfitto per 1-0 Hong Kong grazie alla rete di Ghayedi ed è salito a quota 6 punti, ottenendo l’aritmetica qualificazione. ...

Succede di tutto nell’esordio (in una competizione ufficiale) di Roberto Mancini come selezionatore del l’Arabia Saudita. L’ex... (calciomercato)

Succede di tutto nell’esordio (in una competizione ufficiale) di Roberto Mancini come selezionatore del l’Arabia Saudita . L’ex... (calciomercato)

In Qatar con la nazionale iraniana per la Coppa d’Asia , alla vigilia della sfida contro Hong Kong Mehdi Taremi ha preferito non commentare le voci ... (sportface)

Dopo la vittoria per 4 - 1 nel match'esordio contro la Palestina, l' Iran di Sardar Azmoun scende in campo contro Hong Kong . Il match, valido per il secondo turno del gruppo C della, vedrà l'attaccante giallorosso partire dalla panchina. Anche nella prima gara, l'iraniano era rimasto seduto a guardare i suoi compagni per i primi 46' di gioco. Successivamente, dopo ...Alle prese con l'infortunio di Matthijs De Ligt e con l'assenza di Kim min - jae, impegnato incon la sua Corea del Sud, il tecnico dei campioni di Germania Thomas Tuchel ha benedetto la ...