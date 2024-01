Controlli sulla raccolta differenziata a Cerveteri | raffica di multe

(Di venerdì 19 gennaio 2024), 19 gennaio 2024 – Oltre 20 sanzioni amministrative per errati conferimenti. È questo il responso della giornata diincrociati sui mastelli effettuati dalla Polizia Locale diinsieme alla Ditta Rieco, affidataria del Servizio di Igiene Urbana del Comune di. “Come annunciato, in questi giorni si sono intensificati isui conferimenti all’interno dei mastelli esposti sia dalle utenze domestiche che non domestiche – ha dichiarato il sindaco diElena Gubetti – al termine dei, sono state riscontrate diverse irregolarità che hanno portato la nostra Polizia Locale a comminare 20 sanzioni amministrative. Un dato di cui però siamo obiettivamente dispiaciuti: non è possibile che ancora, a distanza di tanti anni ...

La pagina successiva presenta una griglia con dettaglitipologia di veicolo, targa, nome ... Un professionista del settore è in grado di effettuare approfonditiper valutare eventuali ......richiesto la sospensione di circa 170 aerei Boeing 737 Max - 9 per consentire ulteriori, ... A tal proposito, molti hanno sollevato dubbiqualità degli aerei Boeing , considerando che non ...e i controlli sull'autotrasporto nel territorio cittadino, con personale "professionalmente preparato", che vedono la Polizia locale impegnata in particolari punto di snodo caratterizzato dal transito ...Con questa ulteriore iniziativa che prende in esame 55 voci principali, ciascuna con una decina di sotto-elementi per arrivare ai controlli più approfonditi, Italia Yachts vuole essere sempre più ...