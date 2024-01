Conti pubblici | Dombrovskis | «L’Italia non è del tutto in linea con le raccomandazioni Ue» Torna lo spettro di una manovra correttiva

(Di venerdì 19 gennaio 2024)non è incon tutte leUe e «dovrebbe tenersi pronta ad adottare le misure necessarie» per adeguare la politica di bilancio nel 2024. A scriverlo è l’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), che oggi ha pubblicato un focus che alimenta lodi una possibilein arrivo nei prossimi mesi. Ma a confermare la situazione è anche il commissario europeo Valdis, che da Davos – dove è in corso il World Economic Forum – ha fatto sapere che anche il budget italiano «non sembra essere incon ledel Consiglio Ue» e che per questo Bruxelles ha chiesto al governo italiano «di intraprendere deviazioni e rimettere in» i...

ROMA (ITALPRESS) – Il mese di dicembre 2023 si è chiuso con un fabbisogno del settore statale stimato, in via provvisoria, in 500 milioni (il ... (ildenaro)

ROMA (ITALPRESS) – Il mese di dicembre 2023 si è chiuso con un fabbisogno del settore statale stimato, in via provvisoria, in 500 milioni (il ... (iltempo)

Roma, 5 gen. - (Adnkronos) - Nel terzo trimestre 2023 l'indebitamento netto delle AP in rapporto al Pil è stato pari al -5,0% in netto calo rispetto ... (liberoquotidiano)

AIBWS Odv, insomma, è una realtà davvero unica per chi si trova a fare icon la Sindrome di ...dedicata a questa malattia è complessa - questa partnership tra privato sociale ed enti......"non sembra essere in linea con le raccomandazioni del Consiglio Ue" e che per questo Bruxelles ha chiesto al governo italiano "di intraprendere deviazioni e rimettere in linea" i. A ...La riforma pensioni è ancora lontana dall'attuazione ma intanto c'è un report Istat che fa riflettere. Ecco perché.Così il vicepresidente della Commissione europea, Dombrovskis, da Davos. "Abbiamo chiesto all'Italia di intraprendere deviazioni e di rimet- tere in linea" i conti pubblici "con le nostre ...