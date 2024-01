Contatti Biden-Netanyahu | lite sui «due Stati» Israele | altri scontri nel governo I Caschi Blu italiani | «Qui salviamo vite»

Rottura totale tra Joee Benjamin Netanyahu. Da ormai tre settimane non ci sono stati nuovitra il presidente degli Stati Uniti e il premier di Israele, che non ha alcuna intenzione di ascoltare i ......dichiarato di ritenere che "i paesi arabi dovrebbero interrompere immediatamente tutti i..., che durante la sua campagna presidenziale ha promesso di trasformare l'Arabia Saudita in un "...Quaranta minuti al telefono. Eisenkot e Gantz: trattative con Hamas e pausa nella guerra per liberare gli ostaggi. Tajani apre a una missione di pace a Gaza con nostri soldati ...Soprattutto Biden ha insistito sulla sua visione per il dopo guerra: normalizzazione tra Israele e le nazioni arabe e allo stesso tempo la nascita dello Stato palestinese, dopo che il premier aveva ...