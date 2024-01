Consigli Fantacalcio | 5 nomi per la 21a giornata

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 21a. Ovviamente riprende anche il: tocca schierare la formazione in vista di domani, con Roma-Verona che aprirà le danze alle 18.00. Di seguito troverete un nomeato per ogni reparto, oltre anche ad un profilo intrigante per chi gioca al Mantra. Il portiere – Szczesny: Nonostante molti abbiano l’opzione dei 6 politici, in questo caso noi ci sentiamo comunque di puntare su di lui. La Juventus subisce pochissimo e allo stesso tempo però Szczesny riesce anche ad offrire voti importanti in ottica modificatore. Il difensore – Spinazzola: De Rossi lo conosce bene e potrebbe ripartire da lui. Che sia nel ruolo di terzino o esterno a tutta fascia poco cambia, avrà compiti d’inserimento e sarà uno dei primi sviluppatori della manovra offensiva. ...

Si ritorna in campo per la prima giornata di ritorno in Serie A. Un turno che ha in programma il big match tra Milan e Roma. Juve contro il ... (notizie)

Tutti iper i fantallenatori sulla 21esima giornata del campionato di Serie A. I giocatori da ... i giocatori da schierare e le mosse a sorpresa per vincere al. O anche pareggiare, ..., i nomi per il reparto arretrato Per il reparto arretrato partiamo da Sabelli. Per il giocatore del Genoa una buona prestazione contro il Torino; é pronto a ripetersi in quel di ...I consigli sulla giornata più complicata della stagione fantacalcistica.In serata Lecce-Juventus. Ecco i Consigli del fantacalcio di CalcioWeb, considerando anche il 6 politico delle squadre in campo per la Supercoppa. Chi schierare: spazio a Rui Patricio tra i pali alla ...