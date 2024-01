Conferenza De Rossi | «Modulo? Mi sono innamorato del calcio di Spalletti»

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Daniele De, allenatore della Roma, ha presentato la sfida contro il Verona all’Olimpico instampa Daniele De, allenatore della Roma, ha presentato la sfida contro il Verona all’Olimpico instampa. Le sue dichiarazioni: IMPATTO – «Quando cambi allenatori vedi giocatori che vanno a 3mila all’ora. Succede sempre. I primi allenamenti ti danno una risposta fino a un certo punto, bisogna capire quanto terremo questo tenore. Vanno a duemila. Sembra assorbano due tre concetti nuovi che vogliamo mettere, sembrano delle spugne». MESSAGGIO TOTTI – «Ci siamo sentiti, mi ha mandato il messaggio di in bocca al lupo, mi ha dimostrato felicità e stupore. Ci siamo detti di vederci, per passare un po’ di tempo insieme che ci fa sempre piacere». IDEE – «Dire il miomi fa venire i ...

prima conferenza da allenatore della Roma per Daniele De Rossi . Il neo tecnico giallorosso parlerà per la prima volta a Trigoria da tecnico domani, ... (247.libero)

Roma - Prima conferenza stampa da allenatore della Roma per Daniele De Rossi , che domani, sabato 20 gennaio, debutterà sulla panchina giallorossa in ... (247.libero)

Lo ha detto Daniele Denella sua primastampa da tecnico della Roma alla vigilia della sfida con il Verona. "Era il momento giusto per accettare l'offerta dei Friedkin Non si ...Daniele De, allenatore della Roma, ha presentato la sfida contro il Verona all'Olimpico instampa Daniele De, allenatore della Roma, ha presentato la sfida contro il Verona all'Olimpico instampa. Le sue dichiarazioni: IMPATTO - "Quando cambi allenatori vedi ..."Dan e Ryan Friedkin sono stati chiarissimi sulla durata del contratto e sul tenore della mia permanenza. Ho detto che avrei firmato la cifra che avrebbero scritto, ma ho chiesto solo un bonus sulla C ...Lo ha detto il nuovo tecnico della Roma Daniele De Rossi alla prima conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Verona. L'ex centrocampista e bandiera giallorossa preferirebbe non si parlasse di ...