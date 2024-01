Concorso ed motoria alla primaria | non è prevista la riserva del 15% per chi ha concluso Servizio Civile Universale Perché?

... alle elementari l'educazioneviene fatta da docenti non specializzati, non laureati in ... Due settimane fa finalmente è stato fatto, dopo decenni, unper i laureati in scienze motorie ...... niente da fare per chi ha una disabilitào sensoriale, o per chi abbia più di 40 anni. Se ne è accorto Carlo Giacobini, che sul suo sito PhZero pubblica e commenta la notizia del, ...Il CUN, Consiglio Universitario Nazionale, ha espresso parere favorevole in merito al decreto che andrà a riforma le classi di concorso. Tuttavia, il Consiglio esprime alcune osservazioni e propone al ...In Sicilia, sono previste circa 900 assunzioni, di cui, la maggior parte, alle scuole medie e superiori. ecco il dettaglio dei posti disponibili ...