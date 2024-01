Concordato preventivo 2024 per le PMI | come funziona?

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Pubblicato il 19 Gennaio,Non sono certamente poche le perplessità delle imprese e dei liberi professionisti italiani di fronte al tema del fisco. Il carico troppo elevato delle tasse finisce per ridurre pericolosamente i margini di guadagno, il labirinto fiscale è tutt’altro che semplice da seguire, nuove imposizioni portano a ulteriori spese e a nuovi potenziali errori, e via dicendo. Non stupisce, in questo panorama di confusione e frustrazione generalizzate, che i consulenti di Metatasse – il team di commercialisti esperti in materia tributaria che si concentra sulla riduzione del carico fiscale per le imprese – propongano un metodo di lavoro che parte dalla programmazione strategica, così da poter sapere in anticipo cosa accadrà in futuro e prendere di conseguenza le decisioni necessarie. Della necessità cruciale di aiutare le imprese a pianificare in modo ...