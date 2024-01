Comune di Torino ricerca insegnanti scuole infanzia ed educatori nido Avviso

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ildiscuolaedtramite MAD per la sostituzione del personale assente nellee nei nidi d'e per potenziamento organico a.s. 2023-24. L'articolo .

... a cura di Germana Erba e Irene Mesturino diSpettacoli (biglietti da 5 a 12 acquistabili presso l'Ufficio Cultura deldi Savigliano dal lun. al giov. dalle ore 9.00 alle ore 12.00). ......di Cuneo e. Un'opera che i ragazzi rifreddesi portano a vanti da anni e che fa si che poi le maschere degli altri luoghi ricambino la cortesia recandosi al carnevale del piccolodella ...Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ribadisce il concetto su Alessandro Buongiorno. E lo fa a Sky Sport, dopo un incontro con l'agente del difensore avvenuto nella tarda serata di ieri: "Con Beppe ...TORINO – Alle spalle di via Garibaldi, c’è Piazza Savoia famosa non solo per l’0belisco ma per un fatto di cronaca successa nel passato. Era il 1900 quando in questa piazza fu ritrovato il cadavere di ...