Compleanno Mirko Brunetti | la mamma di Greta lo spiazza con un messaggio FOTO

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Oggi, venerdì 19 gennaio, è ildi. L’evento non è passato certamente inosservato all’interno della casa del Grande Fratello, specie da parte di Perla Vatiero. Quest’ultima, infatti, ha deciso di fare una dedica al suo ex per l’evento. Ad ogni modo, lei non è stata l’unica ad avere un pensiero per il ragazzo. Anche da fuori la casa, infatti, una donna ha deciso dire l’ex gieffino con parole davvero inaspettate. La persona in questione è ladiRossetti, la signora Marcella Bonifacio. Ilinaspettato delladiRossetti per ildiIn occasione deldi ...

L'anno del 30esimoinizia con il piede giusto per Avant Toi , azienda ligure nota per le sue collezioni in ... titolare del brand con il fratello, artista e designer. Il marchio è ...Festa da Calipso Fishbar a Milano per ildi Maria Grazia Lamera, autrice del libro di ... Dallo studiodà ragione al modello, asfalta anche Garibaldi e esulta per Beatrice. Anita che ...Proprio oggi un ex concorrente fa il compleanno: si tratta di Mirko, il quale compie ben ventisette anni! Perla, contrariamente a quanto faceva durante la loro relazione, durante la quale sbadatamente ...Ecco il dolce messaggio di auguri che molti non si aspettavano rivolto a Mirko Brunetti, ex concorrente del Grande ...