Come sta Kate Middleton? 4 cose certe e 4 cose che sono solo ipotesi NON confermate

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Kensington Palace ha annunciato mercoledì che la principessa del Gallesè stata operata all’addome con successo, e dal 16 gennaio la principessa si trova alla London Clinic per il decorso post-operatorio. Nella giornata di ieri il principe William è andato a trovare la moglie in clinica, immortalato dai fotografi. Dopo l’annuncio dell’operazione dida palazzo l’intero Regno Unito è in ansia per la principessa e si chiede cosa stia succedendo, ma da Kensington Palace c’è un ovvio riserbo a divulgare informazioni sulla natura dell’intervento. Questo ha lasciato spazio a moltee speculazioni sullo stato di salute della principessa, che ha espresso il desiderio che le sue condizioni mediche restino private. Facciamo un po’ di chiarezza. Da palazzo...

Negli ultimi anni, la trasformazione digitale è diventata un concetto fondamentale per la crescita delle aziende in tutto il mondo . Essa sta ... (laprimapagina)

“Non sono come tutte quelle esaurite che stanno attente a qualsiasi cosa. Quando nascevano i bimbi prima non c’erano tutte queste restrizioni. Io ... (ilfattoquotidiano)

Fuggiamo dall'idea che esista un modello vincente, esistono tanti modelli ealla nostra ... Accettare una complessiva e totale deregolazionequella che ci propone in parte il sistema olandese, ...La madre è belga,a Gand, parla fiammingo, ha una figlia piccola e noleggia biciclette, ma lui ... di questi legami familiari 4.0 senza giudizi morali (dice Joseph al consuocero "ormai la ...Opinione degli esperti di Shreya Thakur B.Sc Nutrition · Less than a year of experience · India Gli estratti di Boswellia sono di natura antinfiammatoria, il che li rende un buon farmaco per curare il ...«Chi ha un vasto seguito deve capire e sapere cosa può dire, e cosa no». Cristina Fogazzi sulle ultime gogne mediatiche, i social che sono popolati da «bambini con il bazooka» e Chiara Ferragni: «Tutt ...