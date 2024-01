Come scrivere un cv vincente | gli errori da non fare

Leggi su italiasera

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – La stesura del curriculum vitae è un momento fondamentale per attrarre i potenziali datori di lavoro. Ma quali sono le caratteristiche del cv più richieste da chi dovrà selezionare i futuri dipendenti e collaboratori? “Sincerità e sintesi – spiega ad Adnkronos/Labitalia Matilde Marandola, presidente di Aidp, l’Associazione italiana per la direzione del personale – sono gli elementi chiave per la stesura dei cv per i giovani e non solo. La sincerità è fondamentale anche perché inserire conoscenze ed esperienze che non si hanno può essere solo controproducente sia da un punto di vista personale che professionale”. “La sintesi -prosegue- è un altro tassello fondamentale in quanto credo sia strategico porre l’attenzione su ciò che davvero conta e, allo stesso modo, penso che essere sintetici sia un vero e proprio dono”. Quindi quali i consigli per un curriculum che fa ...