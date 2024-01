Come governare l’IA per non restarne vittime Parla Maurizio Mensi

Leggi su formiche

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L’analisi costi-benefici dell’Intelligenza Artificiale va avanti. Dal World Economic Forum di Davos, il ceo di OpenAI Sam Altman è tornato are di un’Agenzia internazionale per, così da poterla sfruttare in modo del tutto sicuro. Delle possibili devianze tecnologiche hanno discusso anche il fondatore di Microsoft e tra i maggiori esperti in materia, Bill Gates, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante il loro faccia a faccia a Palazzo Chigi. A cui ha preso parte, in qualità di presidente del Comitato per l’Intelligenza artificiale istituito dal governo, padre Paolo Benanti, che poco prima aveva avvertito delle conseguenze nefaste delsul mondo del giornalismo. Di tutto questo, Formiche.net ne ha discusso con, professore di Diritto ...