Come congelare e scongelare l’impasto della pizza

Leggi su dilei

(Di venerdì 19 gennaio 2024), che bontà: impossibile resistere a questa prelibata tentazione, anche a costo di sgarrare alla dieta. Alzi la mano chi non ne va letteralmente pazzo! D’altra parte, è uno dei prodotti che più caratterizzano l’Italia nel mondo, una vera e propria specialità apprezzata da grandi e piccini, qualsiasi sia la loro provenienza. C’è chi ama godersela in pizzeria, pregustando il momento per tutta la settimana, e chi invece la prepara in casa per tutta la famiglia. In realtà, si tratta di una ricetta semplicissima da replicare, che richiede pochi ingredienti genuini e tanta fantasia per il condimento. Proprio in virtùfacilità con cui si può preparare, fare lain casa è senza dubbio consigliabile, in modo da poter scegliere gli ingredienti migliori e personalizzarla a piacere. A volte, però, non si ha proprio tempo per ...