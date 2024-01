Come collegare il telefono alla Smart TV

Leggi su wikitech

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Hai unophone ma non hai ancora provato ad usarlo con la tuatv? oppure hai il tuo vecchiophone che vuoitv per guardare film o partite ? Ok, allora in questo articolo andiamo a descriverepuoiiltv facilmente senza essere uno esperto informatico. Ti piacerebbeilal televisore per trasmettere in streaming i tuoi contenuti preferiti? In questo caso, possono esserti d’aiuto diverse tecnologie di connessione, quasi sempre disponibili sui televisorimoderni. Di ...