COLPO DI LUNA | VIRGINIA RAFFAELE DOPO IL BEL DEBUTTO TORNA CON OSPITI E SORPRESE

(Di venerdì 19 gennaio 2024)di, il nuovo show di quel concentrato di bravura, talento e simpatia che ha le fattezze di, è stato ben accolto dal pubblico di Rai1 con oltre 3,3 milioni e il 20% di share. Un varietà chequesta sera cone imitazioni. Sono Arisa, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Lillo & Greg, Massimo Ranieri e Michele Mirabella glidinel secondo appuntamento con lo show “di”, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine. In onda venerdì 19 gennaio alle 21.30 su Rai1,sarà nuovamente affiancata da alcune presenze ...

(Adnkronos) – The post Virginia Raffaele , ‘Colpo di Luna’ park per la donna che visse cento volte – Ascolta il podcast appeared first on Il ... (giornaledellumbria)

Il «Colpo di luna» di Virginia Raffaele non è stato tale da scardinare la liturgia del varietà d’annata , né a darle la patente di one woman show, ... (feedpress.me)

C'è chi l'ha elogiata e chi l'ha criticata. Chi ha applaudito al ritorno di Virginia Raffaele in tv e chi l'ha trovata noiosa. A noi, francamente questodiè piaciuto. E ci sono piaciute sia Virginia Virginia sia le su maschere. Per cui stasera - se non l'avete guardato venerdì scorso - seguite questo esperimento di riportare il varietà sul ...INTRATTENIMENTO Su Rai Uno dalle 21.25di. Un'attesissima prima serata: il debutto di Virginia Raffaele sull'ammiraglia Rai con un varietà in grande stile, 3 puntate con ospiti e ...Rai ed i suoi 786 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ...FONDI – E’ di 50mila euro il bottino di una rapina a mano armata messa a segno mercoledì pomeriggio nella sede del Credito Cooperativo di Via Roma nel centro di Fondi. Il colpo nell’orario pomeridiano ...