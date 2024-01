Colpo di luna streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata

Leggi su tpi

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Questa sera, venerdì 19 gennaio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladidi, il nuovo show di Virginia Raffaele tra comicità, magia, leggerezza, divertimento, invenzione e sogno. Uno spettacolo a cui prenderanno parte tanti ospiti e in cui la showgirl si cimenterà con le sue imitazioni (vecchie e nuove).diintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Lo show, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1.dilive Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in livetramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it ...