Colpo di Luna | alle 21 30 su Rai 1 | ospiti e anticipazioni della puntata di venerdì 19 gennaio 2024

Il «Colpo di luna» di Virginia Raffaele non è stato tale da scardinare la liturgia del varietà d’annata , né a darle la patente di one woman show, ... (feedpress.me)

Virginia Raffaele - ‘Colpo di Luna’ park per la donna che visse cento volte – Ascolta il podcast

(Adnkronos) – The post Virginia Raffaele, ‘Colpo di Luna’ park per la donna che visse cento volte – Ascolta il podcast appeared first on Il ... (giornaledellumbria)