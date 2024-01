Colpa del vostro odio Il rom accusa? Cruciani si scatena | Perché vi dovete vergognare | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) A Dritto e Rovescio, talk politico e di approfondimento sociale di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si continua a parlare di occupazione abusiva delle case in Italia. I rom continuano a occupare,nessuno interviene, quando c'è una sentenza della Cassazione che dice che “l'illecita occupazione di un immobile è giustificata dallo stato di necessità solo in presenza di un grave pericolo imminente. Non si giustifica con le difficoltà economiche"? Tra gli ospiti presenti in studio, c'è il giornalista e speaker de La Zanzara Giuseppe, che risponde senza peli sulla lingua e commenta così: “Questa è una domanda che tu poni praticamente da dieci anni. Vedi Paolo (rivolgendosi al conduttore, ndr), la questione è semplice e complessa allo stesso tempo, ma rendiamola più comprensibile a tutti. L'Italia è l'unico paese in Europa dove è ...