Colombia | forte scossa di terremoto | magnitudo 5 7

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) –didi5.7 oggi incon epicentro a 117 chilometri di profondità a 27 chilometri a ovest della città di Pereira a 250 chilometri da Bogotà. Lo ha reso noto lo European Mediterranean Seismological Centre. Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

(Adnkronos) – scossa di terremoto di magnitudo 5.7 oggi in Colombia con epicentro a 117 chilometri di profondità a 27 chilometri a ovest della città ... (periodicodaily)

Il sisma a 250 chilometri da Bogotà scossa di terremoto di magnitudo 5.7 oggi in Colombia con epicentro a 117 chilometri di profondità a 27 ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – scossa di terremoto di magnitudo 5.7 oggi in Colombia con epicentro a 117 chilometri di profondità a 27 chilometri a ovest della ... ()

Scossa di terremoto di magnitudo 5.7 oggi incon epicentro a 117 chilometri di profondità a 27 chilometri a ovest della città di Pereira a 250 chilometri da Bogotà. Lo ha reso noto lo European Mediterranean Sismological Centre. webinfo@......e piani di colpo di stato in Venezuela e li hanno preparati nella base della DEA in. ... ed ha affermato che l'esercito e il popolo difenderanno la democrazia e la pace nel modo più ''. ...(Adnkronos) - Scossa di terremoto di magnitudo 5.7 oggi in Colombia con epicentro a 117 chilometri di profondità a 27 chilometri a ovest della città di Pereira a 250 chilometri da Bogotà. Lo ha reso ...Il commento dell'attrice di origini colombiane durante la conferenza stampa di presentazione della serie Netflix sulla narcotrafficante degli anni '70, Griselda Blanco ...