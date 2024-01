Collegio di Garanzia dello Sport | respinto ricorso Agnelli | restano i 10 mesi di squalifica

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ildi, all’esito della sessione di udienze a Sezioni Unite tenutasi in data odierna e presieduta da Gabriela Palmieri, ha, “perché in parte inammissibile ed in parte infondato”, ilpresentato in data 5 ottobre 2023 da Andreacontro la Figc, in relazione alla suadi dieci, stabilita dalla Corte d’Appello Figc (che aveva riformato la precedenza sentenza del Tribunale Federale Nazionale che prevedeva unadi 16), per quanto riguarda il caso della manovra stipendi della Juventus, di cui all’epoca dei fattiera il presidente. Resta e diventa dunque definitiva, nei confronti di ...

