Coffee Rush | recensione del gioco da tavolo | sfida all’ultimo “like”

(Di venerdì 19 gennaio 2024)– Super novità coreana in casa Asmodee,è unmolto semplice che vi catturerà subito grazie ai suoi meccanismi ed alle bellissime risorse! Il suo day-one è stato il 16 Gennaio.Si tratta di un titolo di Euijin Han e Siwon Hwang, per 2-4 persone dagli 8 anni in su, con partite della durata di circa 30 minuti. Vapore, caffè, caramello – Ambientazione e Contenuto In un’epoca dove per le attività contano di più recensioni,e condivisioni rispetto alla classica pubblicità tramite gli old media, grazie avivremo proprio le sensazioni e le pressioni che tutto ciò comporta. Il fattore principale sarà, ovviamente, rappresentato dal tempo.Il nostro cafè si trova in una via molto trafficata e colma dello stesso ...

