Clima | dall’innalzamento dei mari danni fino a 872 miliardi a fine secolo Veneto | Romagna e coste polacche le aree più colpite – Lo studio

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L’innalzamento del livello del mare nel Regno Unito e in Europa potrebbe provocare seria infrastrutture e settori economici che ammonterebbero a circa 872di euro. In uno scenario del genere, le regioni costiere risulterebbero intuitivamente più a rischio, mentre nell’entroterra alcuni settori potrebbero addirittura sperimentare una significativa crescita economica. Questi, in sintesi, sono i risultati di uno, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, condotto dagli scienziati dell’Università tecnica di Delft. Il gruppo di ricerca, guidato da Ignasi Cortés Arbués, Theodoros Chatzivasileiadis e Tatiana Filatova, ha elaborato dei modelli per prevedere gli impatti associati all’innalzamento del livello del mare. Per l’indagine, sono state considerate le possibili conseguenze in 271 città europee, in un arco di ...