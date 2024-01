Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2023-2024 | Jessie Diggins in fuga | Caterina Ganz 26ma

...delladel Mondo 2023/24 di sci di fondo . Prime quattro posizioni tutte targate Norvegia, con Ansgar Evensen e Even Northug a completare il podio. Quarto posto per il leader della...Poi tra tre o quattro mesi riguarderemo la. Ora dobbiamo pensare a noi stessi e ... si potrebbe fare qualcosa: abbiamo perso per parecchio tempo Pobega, abbiamo Bennacer ind'Africa e ...COPPA D'AFRICA - La seconda vittoria in due partite regala al team di coach Bubista il passaggio agli ottavi di finale in Coppa d'Africa: 3-0 rotondo al Mozambi ...Dorothea Wierer ha concluso in quattordicesima posizione la short individual 12.5 km di Anterselva, valevole per la sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. La padrona di ca ...