Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2023-2024 | Amundsen vola via | Federico Pellegrino 25°

(Di venerdì 19 gennaio 2024)DELSCI DIHarald Oestberg NOR 1402 2 VALNES Erik NOR 1115 3 GOLBERG Paal NOR 957 4 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 818 5 LAPALUS Hugo FRA 751 6 HALFVAON Calle SWE 720 7 MOCH Friedrich GER 705 8 NYENGET Martin Loewstroem NOR 674 9 VERMEULEN Mika AUT 645 10 KLEE Beda SUI 58823ITA 41438 GRAZ Davide ITA 281 43 BARP Elia ITA 244 57 VENTURA Paolo ITA 154 58 DAPRA’ Simone ITA 144 74 DE FABIANI Francesco ITA 90 79 SALVADORI Giandomenico ITA 82 90 HELLWEGER Michael ITA 56 113 MOCELLINI Simone ITA 26 121 CAROLLO Martino ITA 18 139 NOECKLER Dietmar ITA 8 146 CHIOCCHETTI Alessandro ITA 2SPRINT 1 VALNES Erik NOR 474 2 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 412 3 CHANAVAT Lucas FRA 394 4 ...

...delladel Mondo 2023/24 di sci di fondo . Prime quattro posizioni tutte targate Norvegia, con Ansgar Evensen e Even Northug a completare il podio. Quarto posto per il leader della......diretta televisiva su raisport ed Eurosport.) Al via per i colori italiani Federica Brignone (leader delladi specialità), Marta Bassino (che proprio a Jasna si assicurò nel 2021 la...COPPA D'AFRICA - La seconda vittoria in due partite regala al team di coach Bubista il passaggio agli ottavi di finale in Coppa d'Africa: 3-0 rotondo al Mozambi ...Dorothea Wierer ha concluso in quattordicesima posizione la short individual 12.5 km di Anterselva, valevole per la sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. La padrona di ca ...