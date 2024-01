Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2023-2024 | Lisa Vittozzi è terza a -64 da Tandrevold

(Di venerdì 19 gennaio 2024)DELGENERALE 1Ingrid Landmark NOR 695 2 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 6573ITA 631 4 OEBERG Elvira U25 SWE 572 5 SIMON Julia FRA 572 6 PREUSS Franziska GER 539 7 JEANMONNOT Lou FRA 515 8 HAECKI-GROSS Lena SUI 499 9 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 477 10 VOIGT Vanessa GER 42525 WIERER Dorothea ITA 15040 PASSLER Rebecca U25 ITA 8642 COMOLA Samuela ITA 7853 CARRARA Michela ITA 4574 TRABUCCHI Beatrice U25 ITA 1179 AUCHENTALLER Hannah U25 ITA 6DELSPRINT 1Ingrid Landmark NOR 319 2 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 286 3ITA 233 4 OEBERG Elvira SWE 225 5 JEANMONNOT Lou FRA 198 6 PREUSS Franziska GER ...

Poi tra tre o quattro mesi riguarderemo la. Ora dobbiamo pensare a noi stessi e ... si potrebbe fare qualcosa: abbiamo perso per parecchio tempo Pobega, abbiamo Bennacer ind'Africa e ...Nelladi discesa guida Odermatt con 436 punti davanti a Sarrazin con 410, terzo Paris con 269. Nella generale di, Odermatt è sempre più solo al comando con 1.076 punti, 560 in più ...In classifica gli umbri sono secondi a tre punti dalla vetta ... in attesa di affrontare la Final Four bolognese di Del Monte® Coppa Italia, ora vuole rompere il lungo digiuno di vittorie in SuperLega ...La Coppa del Mondo femminile scollinerà il giro di boa, con il gigante di sabato e lo slalom di domenica a casa Vlhova. Dopo questo week-end rimarranno 7 discese, ...