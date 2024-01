Clamoroso in diretta | Merlino col caffeuccio di d' Urso | che succede

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Myrtacome Barbara d'? Da una parte il, irresistibile trovata di Carmelita nazionale, dall'altra l'arrivo di Myrtacon una moka in mano. Che dice: "Sento già l'odore delnelle vostre case, l'avete preparata la moka anche per me? Arrivo eh!". Con tanto di caffettiera in mano. Il, intramontabile, di Barbara d'torna a Pomeriggio5”, che è arrivato al 14,9% di share mentre ieri Matano (e la sua Vita in) ha portato a casa il 19,5% di share, Vi ricordate il caffè della d'? Tutto, come lei stessa ha raccontato anni fa, è nato tutto così: “per gioco, colpa della mia amica Angelica. Mi dice sempre quando ci vediamo se ci prendiamo un ...

Il successodel Serious Moonlight tour di Bowie del 1983 spinge parte della scena inglese ... la Rai trasmette tutto in. Piazza San Giovanni esplode, un milione e mezzo di persone. ...... che non cito, incorra in un 'errore' così grave,'. 'Come presidente del Consiglio di ... la ricerca di una comunicazioneverso i cittadini, gli elettori, saltando l'intermediazione,...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Valencia-Olimpia Milano, ventiduesima giornata della regolar season di Eurolega.Massimo Mauro protagonista di una gaffe durante il post-partita di Napoli-Fiorentina, match valido per la semifinale di Supercoppa Italiana.