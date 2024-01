City Hunter The Movie | Angel Dust | svelato il main poster ufficiale del film

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Anime Factory> e Plaion Pictures hanno annunciato con unl’arrivo in Italia dell’attesissimoanimeThe. La pellicola di Kenji Kodama avrà una distribuzione limitata nelle sale come evento speciale di tre giorni il 19, 20 e 21 Febbraio 2024. Ilè stato realizzato dallo studio di animazione giapponese che si era già occupato dell’anime originale, la Sunrise, oltre ad altre opere quali Cowboy Bebop e Gintama. L’importanza di questo nuovo lungometraggio sul manga di Tsukasa Hojo, fenomeno che ha segnato un’epoca vendendo oltre 50 milioni di copie in Giappone e conquistando fan in tutto il mondo, sta nel fatto che a distanza di 35 anni dalla serie animata si è ...

The Movie: Angel Dust è il nuovo film tratto dal manga di Tsukasa Hojo, realizzato per celebrare i 35 anni della serie ...The Movie: Angel Dust è incentrato sul passato di Ryo Saeba e sulla morte del suo vecchio partner Hideyuki ...Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures che racchiude il meglio dell’offerta anime, cinematografica e home video, è lieta di svelare il main poster ufficiale dell’attesissimo film ...Lily McNabb scored 13 points, hitting 6 of 8 free throws in the fourth quarter to help clinch the win for Laker (5-5, 3-3). Aubree Bouck and Caroline McNabb each scored 10 points and Sadie Brooks ...