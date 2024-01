Città Spettacolo Teatro | parte la vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli in programma

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Organizzazione diinforma che è aperta la predeiperglidella Stagione inpresso ilComunale “V. Emmanuele” di Benevento. Di seguito il calendario aggiornato dei prossimi appuntamenti: – 3 Febbraio, ore 20:45: Mariano Rigillo e Giorgio Colangeli in I Due Papi – 28 Febbraio, ore 20:45: Franco Branciaroli ed Umberto Orsini in I ragazzi irresistibili – 1° Marzo, ore 10:30: Giovani a– Poesia è la vita di Renato Giordanoriservato agli studenti delle scuole di Benevento. Abbonamento incluso su prenotazione – 13 Marzo, ore 20:45: Lunetta Savino in La Madre – 19 Aprile, ore 20:45: ...

Tempo di lettura: < 1 minutoVenerdì 5 gennaio alle ore 15.30 andrà in scena presso la Cittadella del Welcome , Via San Giovanni Di Dio n. 1, ... (anteprima24)

... è stata infatti la suadi riferimento dove tornava durante le tournée negli Stati Uniti, ma ... fino a John Travolta, Mike Tyson e Will Smith, ecco tutti i più grandi personaggi dello(...Ladi Sanremo non è così snob come si usa pensare. Nonostante sia per gran parte dell'anno fra le località liguri predilette dai vip e da personalità del mondo della moda, delloe dello ...