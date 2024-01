Cina | Pechino | Tempio di Hong’en aperto al pubblico 2

(Di venerdì 19 gennaio 2024), 19 gen – (Xinhua) – Questa foto, scattata ieri 18 gennaio 2024, mostra una veduta deldi(davanti) e della Torre della campana (dietro) a, capitale della. Il, che ha piu’ di 700 anni, e’ statoaldi recente. Si trova a nord della Torre della campana di, con l’Asse centrale che passa attraverso la sua sala annessa a ovest. Creato per la prima volta durante la dinastia Yuan (1271-1368), l’asse o Zhongzhouxian, si estende per 7,8 chilometri tra la Porta Yongding, nel sud della citta’, e le Torri del tamburo e della campana, a nord. La maggior parte dei principali edifici della citta’ vecchia disi trova lungo questo asse. (Xin) ...

Pechino , 18 gen – (Xinhua) – Persone in fila per il porridge di Laba al tempio Lama di Yonghegong a Pechino , capitale della Cina , ... (romadailynews)

