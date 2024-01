Cina | organizza festival dello shopping online per Capodanno lunare

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Pechino, 19 gen – (Xinhua) – Il ministero cinese del Commercio hato unper il, iniziato ieri 18 gennaio e che si concludera’ il 17 febbraio di quest’anno. Secondo il ministero, saranno offerte varie promozioniai consumatori, per celebrare l’imminente Festa di primavera, che cadra’ il 10 febbraio 2024. Queste promozionioffriranno ai consumatori maggiori possibilita’ di scelta, ha dichiarato ieri He Yadong, portavoce del ministero del Commercio, durante una conferenza stampa. Le promozioni includono il lancio di prodotti 3C a Pechino, “super vacanze” a Shanghai, attivita’ di vendita di e-commerce in live-streaming a Tianjin e un ...