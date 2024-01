Cina | funzionario | Paese diventa primo esportatore di auto al mondo

...altoHouthi, affermando che la navigazione nel Mar Rosso è sicura per le navi che non solo collegate a determinati Paesi, in particolare Israele e quindi 'le spedizioni da Russia e...Lo ha dichiarato in un'intervista un altoHouthi all'agenzia russa Izvestia, nella ... "Come per tutti gli altri Paesi, comprese Russia e, le loro spedizioni nella regione non sono ...Pechino, 19 gen – (Xinhua) – La Cina ha esportato un totale di 4,91 milioni di veicoli nel 2023, diventando il piu’ grande esportatore di auto al mondo, ha dichiarato oggi un funzionario del ministero ...Le acque vicino allo Yemen sono sicure a meno che non siano collegate ad alcune nazionalità, dice un alto funzionario houthi. Nella Striscia di Gaza i bombardamenti israeliani stanno mettendo sempre p ...