(Di venerdì 19 gennaio 2024) Nanchino, 19 gen – (Xinhua) – Una conferenza finalizzata are laglobale nell’tecnologica industriale si e’ tenuta da ieri fino a oggi a Nanchino, capoluogo della provincia orientale cinese dello Jiangsu. Circa 400 delegati provenienti da oltre 20 Paesi e regioni hanno partecipato alla prima edizione della Conferenza sullaglobale nell’tecnologica industriale, organizzata dalla World Association of Industrial andnological Research Organization e dal National Innovation Center par Excellence (NICE). I delegati hanno discusso su temi quali lainternazionale per l’, i nuovi materiali, la neutralita’ del carbonio e la manifattura avanzata. ...

La svendita delle azioni cinesi continua e supera i 6.000 miliardi di dollaro di valore di mercato dal 2021: perché c'è così tanto pessimismo sul dragone tra gli investitori