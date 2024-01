Cina | dati | aumento nuove imprese a investimento estero di 39 | 7% nel 2023

Si sono chiuse alle 16 ore locale le urne a Taiwan , dove oggi si è votato per le elezioni presidenziali e legislative finalizzate a scegliere il ... (secoloditalia)

Terracina , 14 gennaio 2024- Si comunica che l’Amministrazione Comunale ha liquidato i contributi per la fornitura gratuita totale o parziale dei ... (ilfaroonline)

Cala ancora la popolazione cinese, per il secondo anno consecutivo. Le nascite nella Repubblica Popolare sono sempre meno. I dati diffusi ... (iltempo)

Pechino, 17 gen – (Xinhua) – La Cina ha raggiunto con successo i principali obiettivi economici fissati per il 2023 , registrando una ripresa e un ... (romadailynews)

Pechino, 19 gen – (Xinhua) – Il numero di imprese di nuova costituzione a investimento estero in Cina ha raggiunto le 53.766 nel 2023 , con una ... ()

