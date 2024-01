Ciclo dei rifiuti | audizioni di Musumeci e Lollobrigida

(Di venerdì 19 gennaio 2024) ROMA – Martedì 23 gennaio, alle ore 13, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse aldeie su altri illeciti ambientali e agroalimentari, nell’Aula del II piano di Palazzo San Macuto, svolgerà l’audizione del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello. Giovedì 25, alle ore 14, ci sarà invece l’audizione del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco(foto). Gli appuntamenti, come fa sapere l’ufficio stampa della Camera dei Deputati, verranno trasmessi in diretta web tv. L'articolo L'Opinionista.

