Ciao Darwin stasera non va in onda | perché? Stop anche Avanti un Altro

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il nuovo anno si è aperto con una novità per il calcio: la Supercoppa Italiana 2024 adotta una nuova formula, trasformandosi in una «Final Four». Questo significa che, anziché una tradizionale partita secca, quattro squadre si sfidano in una competizione a eliminazione diretta. Mediaset, in collaborazione con la Coppa Italia, detiene l'esclusiva di questa emozionante competizione. Le partite si terranno a Riad, in Arabia Saudita, con un fuso orario insolito che influisce sul palinsesto di Canale 5. Dopo la prima semifinale Napoli-Fiorentina di giovedì 18 gennaio su Italia 1, la secsemifinale Inter-Lazio cambia i programmi sulla rete ammiraglia del Biscione:non va in, venerdì 19 gennaio 2024. Il varietà condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti torna venerdì 2 febbraio in ...